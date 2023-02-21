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Замглавы Минцифры Украины требует запретить во всем мире игру Atomic Heart

Замглавы Минцифры Украины требует запретить во всем мире игру Atomic Heart

Заместитель министра Минцифры Украины Александр Бортников потребовал от крупных компаний запрета игры Atomic Heart на Украине и в других странах.

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