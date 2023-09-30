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Президент поздравил соотечественников с годовщиной воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией

Президент поздравил соотечественников с годовщиной воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией

Ровно год назад Россия обрела свои исконные земли – земли Донбасса и южного Приднепровья. 30 сентября 2022 года состоялось воссоединение с Россией Запорожской, Херсонской областей и Донецкой и Луганской Народных Республик.

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