О хохлах и их адвокатах

Aнатолий Райков

От куда солнце над украиной?Бывал я в гостях уроженцев с украины.В ВОВ они мигрировали к нам.Обратно домой их не тянет.За столом я узнал,флаг что означает?По их версии,вода заливает солнце,а трезубец означает х)й в стакане.Украинского языка чистого нету,это смесь многих языков.А эта мразь,только попадёт в исправительную систему,то есть в тюрьму,там ей не сладко будет среди тюремщиц.Там ей быстро мозга вправят.