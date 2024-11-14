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О хохлах и их адвокатах

О хохлах и их адвокатах

Почитал я вчера статью об осуждении педиатра Буяновой, как наши адвокаты переживают за неё, за презумпцию невиновности, чуть ли не утверждая, что "хорошую женщину и хорошего врача оговорили и отправили в тюрьму без всяких доказательств преступления".

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Комментарии
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Владимир Аверков
откуда берутся такие мрази??7...фамилия русская,образование-советское...а душа фашистская!!!
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5 час.
Aнатолий Райков
От куда солнце над украиной?Бывал я в гостях уроженцев с украины.В ВОВ они мигрировали к нам.Обратно домой их не тянет.За столом я узнал,флаг что означает?По их версии,вода заливает солнце,а трезубец означает х)й в стакане.Украинского языка чистого нету,это смесь многих языков.А эта мразь,только попадёт в исправительную систему,то есть в тюрьму,там ей не сладко будет среди тюремщиц.Там ей быстро мозга  вправят.
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3 час.
виталий панов
Похоже у адвокатов нет ни чего святого.Как говорится плати,чем больше тем лучше.Им лишь бы бабло рубить,а кого они будут выгораживать,им всё равно!
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3 час.

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