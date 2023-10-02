Южноуральцы завоевали четыре медали чемпионата России по дзюдо

Дзюдоисты Челябинской области завоевали четыре медали на чемпионате России. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в минувшие выходные в Кемерово завершился чемпионат России по дзюдо.