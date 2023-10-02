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Южноуральцы завоевали четыре медали чемпионата России по дзюдо

Южноуральцы завоевали четыре медали чемпионата России по дзюдо

Дзюдоисты Челябинской области завоевали четыре медали на чемпионате России. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в минувшие выходные в Кемерово завершился чемпионат России по дзюдо.

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