Кургинян: к власти в США пришли ковбои с ядерным оружием

В США к власти пришел специфический американский империализм, который мощной армией с ядерным оружием решил завоевать мир, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 24 января в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».