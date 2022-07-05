Судно "Михайло Ненашев" належить дочірній структурі державної Об'єднаної суднобудівної корпорації, яка перебуває під західними санкціями Україна продовжує розслідувати вивезення вкраденого зерна на суднах під російським прапором Ще 13 червня Генпрокуратура України звернулася з проханням до Мін'юсту Туреччини про розслідування ролі трьох суден під російським прапором у вивезенні зерна, яке, як стверджують у Києві, було […] Сообщение Україна продовжує розслідувати вивезення вкраденого зерна на суднах під російським прапором появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.