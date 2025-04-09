Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 975 подписчиков

ФАС признала рекламу "Ozon Банка" недостоверной: грозит штраф до 500 тыс. рублей

ФАС признала рекламу "Ozon Банка" недостоверной: грозит штраф до 500 тыс. рублей

ФАС России обнаружила нарушения в рекламе "Ozon Банка", признав её недостоверной из-за ложной информации о кредитных продуктах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх