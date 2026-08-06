Иран и Оман согласовали 60-дневный режим судоходства в Ормузском проливе

Иран и Оман договорились о рамочном соглашении по возобновлению работы Ормузского пролива. Официально об этом может быть объявлено уже через несколько дней, однако соглашение еще должен ообрить Высший совет национальной безопасности Ирана.
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