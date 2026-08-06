Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 018 подписчиков

Иран и Оман согласовали 60-дневный режим судоходства в Ормузском проливе

Иран и Оман согласовали 60-дневный режим судоходства в Ормузском проливе

Иран и Оман договорились о рамочном соглашении по возобновлению работы Ормузского пролива. Официально об этом может быть объявлено уже через несколько дней, однако соглашение еще должен ообрить Высший совет национальной безопасности Ирана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии