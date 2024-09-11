Gut Microbes: гуаровая камедь в составе мороженого может навредить кишечнику

В США ученые из Пенсильванского департамента диетологии выяснили, что натуральное пищевое волокно под названием гуаровая камедь, входящая в состав плавленых сыров, мороженого и выпечки, может навредить кишечнику.
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