Где и почему жителей деревни заставляют красить двери в один цвет

Жесткие правила соблюдаются для того, чтобы сохранить исторический характер поселка. В отличие от подавляющего большинства поселений, в деревне нет ни закусочных, ни неоновых вывесок магазинов, передает focus.
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