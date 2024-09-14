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Закон, порядок, государство

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В Амурской области на объектах ЖКС № 7 (г. Белогорск) началось проведение осенних осмотров

В Амурской области на объектах ЖКС № 7 (г. Белогорск) началось проведение осенних осмотров

Всего запланировано провести осмотр нескольких сотен объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также несколько десятков километров инженерных сетей.

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