Максим Шевченко: Дмитрий Муратов заслужил Нобелевскую премию

Я могу не соглашаться с какими-то тезисами «Новой газеты», но её журналисты всегда появлялись там, где было страдание, было горе людей, была война, и люди нуждались в тёплом слове, в том, чтобы их описали не с политической позиции, а с человеческой.
Я могу не соглашаться с какими-то тезисами «Новой газеты», но её журналисты всегда появлялись там, где было страдание, было горе людей, была война, и люди нуждались в тёплом слове, в том, чтобы их описали не с политической позиции, а с человеческой.
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