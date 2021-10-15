Изборский клуб

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Максим Шевченко: Дмитрий Муратов заслужил Нобелевскую премию

Максим Шевченко: Дмитрий Муратов заслужил Нобелевскую премию

Я могу не соглашаться с какими-то тезисами «Новой газеты», но её журналисты всегда появлялись там, где было страдание, было горе людей, была война, и люди нуждались в тёплом слове, в том, чтобы их описали не с политической позиции, а с человеческой.

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