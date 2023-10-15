Момоа издевался над Хёрд?

ВСеть утекли записки психотерапевта 37-летней актрисы, которому та жаловалась на издевательства со. Джейсон Момоа, режиссер Джеймс Ван и Эмбер Хёрд Legion-Media В Сеть утекли записки психотерапевта 37-летней актрисы, которому та жаловалась на издевательства со стороны Джейсона Момоа на съемках фильма «Аквамен 2».