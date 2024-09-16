Ил-38 и Ил-38Н на учениях СКШУ «Океан-2024» выставили мины у побережья Камчатки

Экипажи четырех противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н выполнили постановку минных заграждений у побережья Камчатки в рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», сообщили 16 сентября в Минобороны России.
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