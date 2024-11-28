Базовым сценарием становится повышение ставки в декабре до 23%

Рынок ОФЗ продолжает демонстрировать существенную устойчивость перед негативной рыночной конъюнктурой - снижение индекса RGBI в среду вновь носило символический характер – снижение на 0,17 пункта, до 98,59 пунктов (гэп на отметке 98,63 пункта был наконец закрыт).