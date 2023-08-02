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Антон Зиньковский: «Спартаку» нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи»

«Думаю, что слова Хлусевича про стабильность больше касались концовок матчей. «Спартаку» нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи.

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