Сотрудники полиции пресекли в Самарской области деятельность нелегального узла связи

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области задержали 19-летнего безработного, ранее не судимого жителя Забайкальского края, по подозрению в обеспечении функционирования абонентского терминала пропуска трафика в интересах телефонных мошенников.