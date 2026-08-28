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Происшествия

19 подписчиков

Сотрудники полиции пресекли в Самарской области деятельность нелегального узла связи

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области задержали 19-летнего безработного, ранее не судимого жителя Забайкальского края, по подозрению в обеспечении функционирования абонентского терминала пропуска трафика в интересах телефонных мошенников.

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