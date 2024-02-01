Карпин о переезде семьи в Эстонию: «У нас там родители, родственники, друзья. Мы всю жизнь знали, что дети будут учиться в Таллинне»

— Вы рассказывали, что ваша дочь пойдет в школу в Таллине. Почему приняли такое решение? — Потому что я и Даша (супруга Карпина – прим.
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