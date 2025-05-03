У «Барселоны» 13 побед и 2 ничьих в Ла Лиге в 2025 году. В следующем туре – «Реал»

Команда Ханси Флика одолела «Вальядолид» (2:1) в 34-м туре. В последний раз каталонцы уступали в чемпионате 21 декабря – «Атлетико» (1:2).
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