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Спички - не игрушка

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Миллиарды Асада

Миллиарды Асада

Я вот искренне не понимаю, почему люди верят всему написанному, даже не потрудившись осмыслить это? Тем более, если информация идёт от тех сил, которые заинтересованы максимально очернить человека или извратить ситуацию.

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