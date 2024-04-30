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Военные новости ★ спецоперация

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Российская ПВО перехватила шесть американских ракет ATACMS при попытке ВСУ атаковать Крым - Минобороны

Российская ПВО перехватила шесть американских ракет ATACMS при попытке ВСУ атаковать Крым - Минобороны

Очередные сутки СВО больших изменений на линии фронта не принесли, российские войска по-прежнему развивают наступление в районе Очеретино, данное направление уже неофициально называют Покровским, поскольку наступление идет в сторону этого города.

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