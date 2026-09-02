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Нижегородская правда

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Три нижегородские газеты объединили первые полосы ради VOLGA Арены

Три нижегородские газеты объединили первые полосы ради VOLGA Арены

Открытие новой VOLGA Арены в Нижнем Новгороде стало поводом для необычного медиапроекта. «Нижегородская правда», «Нижегородские новости» и «Нижегородский спорт» объединили свои первые полосы в единый триптих, посвященный одному из главных спортивных событий города.

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