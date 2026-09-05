Член ОП Голышенкова: увольнение учителей за фото в купальниках недопустимо

Председатель комиссии Общественной палаты России по просвещению, воспитанию и сохранению исторической памяти Ольга Голышенкова на ВЭФ заявила, что считает недопустимым увольнение преподавателей, которые выкладывают в соцсети фотографии с отдыха в купальниках.