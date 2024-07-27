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На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение о сильных дождях

На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение о сильных дождях

В Свердловской области неблагоприятные погодные условия сохранятся до понедельника. По прогнозу Уралгидрометцентра 28 июля на территории региона ожидаются порывы ветра до 20 м/с, очень сильные и продолжительные дожди и ливни.

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