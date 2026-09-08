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Венгрия высылает 10 российских дипломатов за «неприемлемую деятельность»

Венгрия высылает 10 российских дипломатов за «неприемлемую деятельность»

Венгрия приняла решение о высылке 10 российских дипломатов. Об этом глава МИД страны Анита Орбан заявила в X.

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Профиль пользователя Валентин Щербаков
Валентин Щербаков

А вот нам в ответ мадьярам, желательно, сделать больно и прекратить и строительство АЭС и вообще разорвать дипотношения и пусть забудут нашу липовую дружбу с нацистами и русофобами. Жаль, что в 1956 году не уничтожили их продажную нацию...