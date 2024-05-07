Пока Александр Гельевич жжет глаголом и обороняет от нападок чтимого ныне инаугурируемым Президентом философа "белой Руси" (что бы это ни значило) Ильина, как-то в тени остались другие мыслители, над нашею бренностию воспарившие — к примеру, Сергей Караганов, переквалифицировавшийся из истового западника и голубя примирения точно так же, как Александр Проханов превратился из, казалось, непримиримого критика […] Сообщение Идея национального служения Богу и бомбе или не Дугиным единым… появились сначала на Дзен дневник.