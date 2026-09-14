Медработникам на переезд в село выделят 303 млн рублей

Дополнительные 303 млн рублей помогут привлечь около 500 медработников в сельскую местность, выплаты составят от 500 тыс до 2 млн рублей.
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