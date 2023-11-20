Экс-депутат Рады Фарион обвинила Путина в своем увольнении из вуза во Львове

Экс-депутат украинского парламента Ирина Фарион обвинила президента РФ Владимира Путина в своем увольнении с кафедры украинского языка и прикладной лингвистики Национального университета «Львовская политехника».
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