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Экс-депутат Рады Фарион обвинила Путина в своем увольнении из вуза во Львове

Экс-депутат Рады Фарион обвинила Путина в своем увольнении из вуза во Львове

Экс-депутат украинского парламента Ирина Фарион обвинила президента РФ Владимира Путина в своем увольнении с кафедры украинского языка и прикладной лингвистики Национального университета «Львовская политехника».

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Комментарии
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анатолий андреев
На хер ты Путину облокотилась, дура рагульская?!
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