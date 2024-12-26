Глава Крыма призвал не пускать мигрантов из тех стран, где русофобия стала частью государственной политики

Фото: пресс-служба МВД по РКНелегальная миграция — зло. В целом, большая часть граждан, приезжающая сегодня из стран, которые представляют собой основной поток мигрантов, с большинством из них на протяжении десяти лет иностранные разведки на территории их государств ведут работу.