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Крымское информационное агентство

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Глава Крыма призвал не пускать мигрантов из тех стран, где русофобия стала частью государственной политики

Глава Крыма призвал не пускать мигрантов из тех стран, где русофобия стала частью государственной политики

Фото: пресс-служба МВД по РКНелегальная миграция — зло. В целом, большая часть граждан, приезжающая сегодня из стран, которые представляют собой основной поток мигрантов, с большинством из них на протяжении десяти лет иностранные разведки на территории их государств ведут работу.

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