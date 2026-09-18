Нимайер: отказ ЕС от газа из России ударит по экономике Германии

Ральф Нимайер, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет, заявил, что полный отказ ЕС от газа из России станет мощным ударом по экономике Германии.
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