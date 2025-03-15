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Петербургский дневник

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Певица Виктория Дайнеко выходит замуж

Певица Виктория Дайнеко выходит замуж

Романтическое предложение руки и сердца поступило во время футбольного матча «Локомотив» – «Динамо» Певица Виктория Дайнеко получила предложение руки и сердца от своего 37-летнего бойфренда прямо во время футбольного матча «Локомотив» – «Динамо».

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