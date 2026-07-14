Культурология.рф
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культурология.рф

62 подписчика

Шоу-бизнес: Скитался с бомжами, изменял женам, хотел свести счёты с жизнью: Как живёт сегодня звезда фильма «Ты у меня одна» Марк Горонок

Шоу-бизнес: Скитался с бомжами, изменял женам, хотел свести счёты с жизнью: Как живёт сегодня звезда фильма «Ты у меня одна» Марк Горонок

После съёмок в фильмах Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна» и «Всё будет хорошо» у Марка Горонка были все шансы стать звездой, к тому же он вошёл в труппу легендарного «Ленкома», где выходил на сцену с настоящими мастерами своего дела, у которых мог учиться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии