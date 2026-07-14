Шоу-бизнес: Скитался с бомжами, изменял женам, хотел свести счёты с жизнью: Как живёт сегодня звезда фильма «Ты у меня одна» Марк Горонок

После съёмок в фильмах Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна» и «Всё будет хорошо» у Марка Горонка были все шансы стать звездой, к тому же он вошёл в труппу легендарного «Ленкома», где выходил на сцену с настоящими мастерами своего дела, у которых мог учиться.