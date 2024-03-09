Переводчик оскандалился на пресс-конференции Зеленского и Эрдогана

Синхронист не смог перевести заявления президента Турции на украинский язык. Переводчик-синхронист не сумел перевести президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и вопрос журналиста.
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