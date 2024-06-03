В ЯНАО четыре предпринимательницы получили по 500 тысяч рублей на соцпроекты

Власти Ямала раздали гранты выпускникам школы социального предпринимательства. Победили четыре жительницы округа, которые получили по 500 тысяч рублей на свои проекты, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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