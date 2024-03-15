Пресс-подход главы Депстроя Рафика Загрутдинова

фото: РИА Новости/Антон Денисов Предлагаем Вашему вниманию ознакомиться с итогами пресс-подхода главы Депстроя Рафика Загрутдинова В среду, 13 марта, в 11:00 в рамках программы регионального форума «Молодой специалист — строитель будущего» прошел пресс-подход руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова.
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