В Беларуси создан комитет по стандартам гражданской обороны и защите от ЧС

В Беларуси создан технический комитет по стандартизации ТК BY 43 «Гражданская оборона, защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который займётся подготовкой требований и методик испытаний для продукции в этой сфере.
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