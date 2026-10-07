🚌 С 8 октября в Симферополе снова начнёт ходить автобус №53 На линии будут работать пять автобусов среднего класса, интервал движения — около 25 минут, сообщили в администрации города.
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