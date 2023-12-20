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Таинственная повестка: Львовский суд вызывает умершего экс-депутата Илью Киву

Таинственная повестка: Львовский суд вызывает умершего экс-депутата Илью Киву

Таинственная повестка: Львовский суд вызывает умершего экс-депутата Илью Киву Ольга ВайленкоЛьвовский суд оказался в центре загадочного события, вызвав на заседание умершего экс-депутата Верховной Рады Илью Киву.

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