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Царьград

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Аварийный дом на Портовой расселят лишь к 2038 году

Аварийный дом на Портовой расселят лишь к 2038 году

Трехэтажный кирпичный дом №2 на Портовой улице в Новосибирске, построенный в 2010 году для погорельцев из Затона, признан аварийным из-за деформации фундамента и критических повреждений несущих конструкций, вызванных размывом берега.

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