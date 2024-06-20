«Выстрелы были по ним»: как украинские военные расправились с четой Кульчинских из Донбасса

RT продолжает историю о жителях села Метёлкино, пострадавших от военных преступлений ВСУ. Этот посёлок — сателлит Северодонецка ЛНР был освобождён 22 июня 2022 года, но до этого сельчанам пришлось пережить страшные потери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии