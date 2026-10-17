В Германии на тысяче железнодорожных станций «случайно» сработала тревога Весь мир активно обсуждает последствия внедрения технологий искусственного интеллекта в различные сферы человеческой жизнедеятельности, в том числе звучат предостережения фатальных последствий, когда ключевые решения все чаще передаются бездушным нейросетям.
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