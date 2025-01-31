Овечкин о поражении "Вашингтона" от "Оттавы": это была хорошая игра

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал поражение от "Оттавы Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и отметил, что хоккеисты "столичных" верили, что смогут перевернуть ход игры.
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