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Овечкин о поражении "Вашингтона" от "Оттавы": это была хорошая игра

Овечкин о поражении "Вашингтона" от "Оттавы": это была хорошая игра

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал поражение от "Оттавы Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и отметил, что хоккеисты "столичных" верили, что смогут перевернуть ход игры.

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