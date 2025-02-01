Русских парней в Челябинске осудили, таджиков отпустили: опять вмешались Бастрыкин и СК. Остальные будут «чесаться?»

БлокнотРУ Когда русские молодые ребята дали отпор и показали детям «ценных специалистов» то место, где они должны быть всегда, то, как это часто бывает их обвинили чуть ли не в «русском нацизме», задержали, а азиатских отморозков в итоге отпустили.