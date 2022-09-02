Визит Михаила Горбачева в Молдавскую ССР: фотографии 1979 года

Михаил Горбачев, последний коммунистический лидер Советского Союза (СССР), скончался 30 августа. В память о нём Национальное архивное агентство опубликовало серию фотографий визита политика в Молдову (тогда Молдавскую ССР) в 1979 году, сообщает Noi.