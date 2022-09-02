Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вальтер Юпитер
    У некоторых человеков мозг ничем не отличается. Такие же приматы.Чем отличается че...
  • Юрий Куколин
    Фи,бяка.Я думал они друг друга в очко оттрахают на фоне Букингема.Сейчас это самый модный тренд в поддержку свинособа...Шотландские гвард...
  • Степан Капуста
    Первый вопрос: а кто собственник газопровода? Второй: а как "полностью демонтировать" трубу на дне моря? Третий: буде...Дуда призвал демо...

Визит Михаила Горбачева в Молдавскую ССР: фотографии 1979 года

Визит Михаила Горбачева в Молдавскую ССР: фотографии 1979 года

Михаил Горбачев, последний коммунистический лидер Советского Союза (СССР), скончался 30 августа. В память о нём Национальное архивное агентство опубликовало серию фотографий визита политика в Молдову (тогда Молдавскую ССР) в 1979 году, сообщает Noi.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх