Встреча с инспектором ГАИ и просмотр 3D кино по ОБЖ.

26.06.2024 года в гостях у нашего Детского сада был 3 D кино по теме ОБЖ.Решить проблему повышения качества обучения и поднять уровень мотивации позволяет использование в системе образования 3D-технологий.
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