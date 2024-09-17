Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 790 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Вряд ли можно назвать эти 4000р прибылью. Это разница между полученной суммы от продажи и суммой, вложенной изначальн...Уволенный за инве...
  • Людмила Лепаева
    Сам был. в доле«Зенит», «Локомот...
  • Ната
    На куда, бл... отдали зрителям?!«Новый сезон»: вы...

В России подорожает импортный крепкий алкоголь

В России подорожает импортный крепкий алкоголь

Это произойдет не сразу. И заметят это не все. Интересно, что еще совсем недавно такие спиртные напитки могли подешеветь, но таможенники быстро исправили ситуациюЗа последние несколько месяцев правительство несколько раз меняло формулу расчета ввозной пошлины для алкогольной продукции из недружественных стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх