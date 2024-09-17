В России подорожает импортный крепкий алкоголь

Это произойдет не сразу. И заметят это не все. Интересно, что еще совсем недавно такие спиртные напитки могли подешеветь, но таможенники быстро исправили ситуациюЗа последние несколько месяцев правительство несколько раз меняло формулу расчета ввозной пошлины для алкогольной продукции из недружественных стран.