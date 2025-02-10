Или они нас, или мы их...

Олег Самойлов

Во как! "... Украина войну проигрывает, поэтому ей диктуют условия, на которых с ней будут общаться..."! НИЧЕГО подобного! Это НЕ дуркаина с Россией воюет! Это война пиндосрани со подпиндосники против НАС! Потому и шелестит доньга трампонов по поводу переговоров! А шелестит он по этому поводу по простой причине: ресурсов у них НЕТ!