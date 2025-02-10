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  • Олег Самойлов
    Во как! "... Украина войну проигрывает, поэтому ей диктуют условия, на которых с ней будут общаться..."! НИЧЕГО подоб...Или они нас, ...
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Или они нас, или мы их...

На  линии  Р. Ищенко. Отрывок из  его   большого  интервью  изданию Украина.Ру.Если бы Украина выигрывала бы войну, с ней бы общались независимо от того, кто там легитимен.

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Комментарии
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Иван Ураганов
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16 час.
Олег Самойлов
Во как! &quot;... Украина войну проигрывает, поэтому ей диктуют условия, на которых с ней будут общаться...&quot;! НИЧЕГО подобного! Это НЕ дуркаина с Россией воюет! Это война пиндосрани со подпиндосники против НАС! Потому и шелестит доньга трампонов по поводу переговоров! А шелестит он по этому поводу по простой причине: ресурсов у них НЕТ!
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9 час.
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