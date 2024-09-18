В Смоленске полицейские раскрыли грабеж ноутбука из кофейни

В дежурную часть УМВД России по городу Смоленску поступило заявление об открытом хищении ноутбука. Следственно-оперативная группа прибыла по указанному адресу, в кофейню, расположенную в помещении одного из торговых центров города.
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