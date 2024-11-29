Россия отложила пилотируемые полёты на Луну, но спутник «Луна-26» планируют запустить вовремя

Орбитальный аппарат «Луна-26» планируется к запуску в сентябре 2027 года, о чем пишет ТАСС. «Запуск "Луны-26" запланирован на сентябрь 2027 года с резервной датой в октябре 2027 года», - сообщил генеральный директор Научно-производственного объединения (НПО) им.
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