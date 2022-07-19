"Уже 5 часов колом стоит": что прямо сейчас происходит на Второй Речке - фото

Жители Владивостока рассказали о серьезной пробке в районе автовокзала. По словам горожан, прямо сейчас на Второй Речке образовался серьезный затор, который не рассасывается в течение пяти часов подряд, сообщает ИА PrimaMedia.
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